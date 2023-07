Salario minimo | la battaglia dell’opposizione in commissione Tajani | “Non siamo in Urss” Schlein | “Non molliamo”

(Di martedì 18 luglio 2023) “Il governo di Giorgia Meloni non può voltare la faccia dall’altra parte su una misura su cui tra l’altro i sondaggi dicono che c’è un supporto del 75 percento delle italiane e degli italiani”. Lo ha detto oggi Ellymentre maggioranza e opposizione si scontrano inLavoro sul. A Montecitorio, l’opposizione ha fatto saltare il voto sull’emendamento presentato dalla maggioranza per sopprimere la proposta che fisserebbe a 9 euro lordi la retribuzione minima oraria. I deputati di Partito democratico, Movimento 5 stelle, Alleanza verdi e sinistra e Azione si sono alternati in una serie di interventi per ritardare la votazione e spingere il centrodestra a ritirare l’emendamento. Il dibattito dovrebbe riprendere domani, 19 luglio. “Dobbiamo istruire per andare in Aula entro il 28 luglio. ...

" Tajani dice che non serve ilperché non siamo in Unione Sovietica Ha detto proprio tecnicamente una imbecillità. Sorprende che un ministro degli Esteri non conosca fatti fondamentali, tipo che il...La Germania ha appena aggiornato il suo, mantenendolo intorno al 60 per cento del reddito mediano come suggerito dalla teoria economica. Nonostante la copertura dei contratti collettivi, ununiversale avrebbe ...Ed è questa - sempre questa, ma al contrario - la ragione per cui da sinistra si gioca a un aumento continuo della posta sui temi del lavoro () e dei diritti sociali. Salvini che ...

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “Un salario minimo stabilito per legge non solo migliorerebbe la vita di milioni di famiglie, ma farebbe bene all’economia del Paese. Le imprese che aspettano il prossimo c ...Roma, 18 lug - Mentre il rapporto Svimez certifica che al Mezzogiorno un lavoratore su quattro non arriva a guadagnare i famosi 9 euro l'ora, in Commissione Lavoro alla Camera si infiamma il dibattito ...