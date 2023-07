Salario minimo | domani Richetti interviene in commissione Lavoro

: tutto rimandato a domani, grazie all'ostruzionismo in commissione Lavoro alla Camera. Sfiducia a Santanchè: verrà discussa al Senato il 26 luglio e l'ha chiesta il Movimento 5 stelle. ...'Ilc'è in tutti i paesi europei. Manca in 4 o 5 paesi, ho controllato. Non è roba da Unione sovietica, mi pare abbia detto così il ministro Tajani. E' una questione europea'. Così Elly ...'Alla maggioranza sta bene così com'è la situazione E con che faccia di rivolgerete a quelle famiglie', ai 3 milioni e mezzo di lavoratori poveri, dopo aver approvato il vostro emendamento ...

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera, sarà presente domani in commissione Lavoro, dove prosegue la discussione sul salario minimo”. Si legge in un ...Sul salario minimo il Pd non intende "mollare di un centimetro". Lo ha detto la segretaria Elly Schlein, spiegando: "Il governo Meloni non può non vedere che ci sono 3,5 milioni di lavoratori e lavora ...