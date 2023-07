Salario minimo | domani Richetti interviene in commissione Lavoro

"Con che faccia vi rivolgerete alle famiglie dopo aver approvato l'emendamento soppressivo. Noi vi chiediamo di ritirarlo". La battaglia in commissione Lavoro sulentra nel vivo. Elly Schlein prende la parola e attacca la maggioranza che ha presentato un emendamento per affossare la proposta su cui le opposizioni " fatta eccezione per Italia Viva ...Roma, 18 lug. " "Dire che ilmisura è una da Unione Sovietica vuol dire non avere la misura del contesto internazionale: negli Stati Uniti c'e' ile nel 2015 in Germania e' stato introdotto da quella ...Roma, 18 lug. " "Matteo Richetti, capogruppo di Azione - Italia Viva alla Camera, sarà presente domani in commissione Lavoro, dove prosegue la discussione sul". Si legge in una nota di Azione.

Con la solita arroganza che ha contraddistinto il suo cammino nella segreteria del Pd fino a questo momento, Elly Schlein si è presentata in Commissione Lavoro alla Camera per alzare la voce sul ...Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “In Italia abbiamo riconosciuti problemi legati alle condizioni di lavoro e alla mancata concorrenza dei salari, con quelli degli altri Paesi da un lato e con quelli delle ...