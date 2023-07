Salario minimo | Cgil e Uil in campo Il Cdx continua dice no pensando al voto

(Di martedì 18 luglio 2023) Non passa giorno che Elly Schlein rilanci con forza la battaglia per, dopo che le opposizioni hanno presentato la proposta di legge in Parlamento (già bocciata dalla maggioranza di Centrodestra). La segretaria del Pd ha visto tutti gli ultimi sondaggi e sa... Segui su affaritaliani.it

Sulè scontro frontale tra maggioranza e opposizioni. In commissione Lavoro, il 18 luglio, le forze dell'opposizione hanno organizzato interventi a pioggia con l'obiettivo di ritardare il ...... i quali sono tuttora coinvolti non solamente sulle questioni menzionate (Nursing Act e liberalizzazione del mercato del lavoro), bensì anche per l'aumento del, aumento che viene ...Se il governo Meloni boccerà con un emendamento soppressivo la proposta delle opposizioni di istituire unlegale di nove euro all'ora, il Partito democratico inizierà una raccolta firme in tutta Italia: "Il settantacinque per cento delle italiane e degli italiani è favorevole". Lo ha ...

Salario minimo, la maggioranza tenta il blitz: è scontro con le opposizioni Corriere della Sera

L'opposizione in trincea, la maggioranza che non arretra, le polemiche che non si placano. Il salario minimo continua ad agitare il dibattito politico. Alla ...La maggior parte delle aperture dei quotidiani è dedicata alle celebrazioni di oggi a Palermo per l’anniversario della morte di Paolo Borsellino, alle quali parteciperà anche la presidente del Consigl ...