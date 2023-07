Salario minimo | Bonelli | ‘Tajani non vede i lavoratori poveri’

(Di martedì 18 luglio 2023) Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “Al ministro Tajani, che sostiene che il‘non serve a nulla’ c’è solo da rispondere con dei numeri che mostrano dati drammatici inequivocabili: i cosidetti ‘nel nostro Paese sono 3,5 milioni e ci sono ancora troppiche guadagnano anche 3 euro lordi l’ora e che non hanno nessuna tutela. Ebbene a Tajani vorrei far notare che un guadagno di quel genere è uno sfruttamento che praticamente è assimilabile alla schiavitù, profondamente lesivo della dignità umana e sociale, pertanto il ministro pensi ai giovani sfruttati e precarizzati che guadagnano anche 400 euro al mese. L’emendamento soppressivo della legge sulpresentato dalla maggioranza è uno schiaffo a chi vuole migliorare le ...

, FdI: 'Mancano le coperture'"In Italia non serve il. Serve unricco, perché non siamo nell'Unione Sovietica in cui tutti avevano lo stesso stipendio". Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani liquida il...Del'è giusto che se ne parli', ha dichiarato la segretaria del Pd Elly Schlein in uscita del pre - vertice dei socialisti europei e sudamericani. '3 milioni e mezzo di lavoratrici e ...

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “Al ministro Tajani, che sostiene che il salario minimo ‘non serve a nulla’ c’è solo da rispondere con dei numeri che mostrano dati drammatici inequivocabili: i cosidetti ‘ ...Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “Nella ‘Nazione di Melonia’ non si può stabilire per legge che una persona che lavora non debba essere pagata meno di 9 euro l’ora. Per la destra non devono esserci limiti ...