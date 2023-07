Sala | ' Quando Gravina mi ha chiamato ho fatto i salti di gioia'

Il sindaco di Milano, Beppe, si è detto entusiasta della proposta di ospitare la finale di Champions League del 2026 o del 2027 a San Siro. La Uefa ha comunicato di aver ricevuto le dichiarazioni d'interesse di nove ...... ma entusiasmante perché ho rivisto un'altra volta cosa vuol dire per una città ospitare la finale di Champions League - ha detto il sindaco- .il presidente Gravina mi ha chiamato per ...... ma entusiasmante perché ho rivisto un'altra volta cosa vuol dire per una città ospitare la finale di Champions League - ha spiegato- ,il presidente della Fgci Gabriele Gravina mi ha ...

Finale di Champions 2026 o 2027 a San Siro L'annuncio della Uefa e del sindaco Sala Sky Sport

"Devo dire che reduce dalla sfortunata finale di Istanbul per i miei colori, ma entusiasmante perché ho rivisto un'altra volta cosa vuol dire per una città ospitare la finale di Champions League - ha ..."Reduce dalla sfortunata finale di Istanbul per i miei colori nerazzurri, ma entusiasta perché ho rivisto un’altra volta cosa vuol dire per una città ospitare la finale ...