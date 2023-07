Ryan Giggs è stato assolto dall’accusa di violenza domestica | i dettagli

(Di martedì 18 luglio 2023), ex stella del Manchester United, èdidopo la denuncia della sua ex fidanzata, ex stella del Manchester United, èdidopo la denuncia della sua ex fidanzata di tre anni fa. Secondo quanto riportato dall’ANSA, questa decisione ha chiuso il processo a carico di, dichiarato formalmente non colpevole. Nel 2021, proprio a causa di questo caso giudiziario, l’ex giocatore eracostretto a dimettersi dal ruolo di commissario tecnico del Galles.

