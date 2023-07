(Di martedì 18 luglio 2023) Il protagonista del Gladiatore ha visitato il museo con la famiglia per oltre tre ore: 'È stata una mattinata splendida: tra un paio d'anni tornerò di

Il protagonista del Gladiatore ha visitato il museo con la famiglia per oltre tre ore: 'È stata una mattinata splendida: tra un paio d'anni tornerò di nuovo'Mattinata fiorentina densa d'arte per il premio Oscar: il divo del kolossal "Il Gladiatore" (recentemente protagonista de "L'esorcista del Papa" nei panni di padre Gabriele Amorth) ha infatti trascorso oltre tre ore nella Galleria degli ...Andiamo all'inferno : è irresistibile la battuta diche conclude il fi lmone L'esorcista del papa, nelle sale cinematografi che in questo periodo. La frase strizza infatti l'...

Russell Crowe agli Uffizi: "Splendido, tornerò di nuovo" LA NAZIONE

Roma, 20 giu. (askanews) - Fra i testimonial d'eccezione per la candidatura di Roma all'expo 2030 presentata a Parigi anche un video di Russell Crowe. L'attore australiano ricorda il suo legame ...Mattinata fiorentina densa d'arte per il premio Oscar Russell Crowe: l'attore del kolossal Il Gladiatore ha trascorso oltre tre ore nella Galleria degli Uffizi, come riferisce lo stesso museo ...