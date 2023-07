Rugby femminile | Italia-Spagna il 22 luglio a Piacenza | ecco le convocate

Leggi su sportface

(Di martedì 18 luglio 2023) Ufficializzate leazzurre dell’Italper il test match contro la. Le ragazze di Giovanni Ranieri proseguono la marcia di avvicinamento alla sfida di sabato 22(ore 19.30) in programma allo Stadio ‘Walter Beltrametti’ di. Di fronte avranno le iberiche, tredicesime nel ranking internazionale: una gara che determinerà il destino delle azzurre nella nuova manifestazione annuale in tre fasce, la WXV, istituita da Worlda partire dal 2023. In caso di vittoria, l’sarà inserita nel WX2 e giocherà in ottobre in Sudafrica con un’altra europea e alla quarta classifica del torneo tra Usa, Canada, Nuova Zelanda e Australia, una nazionale dell’Oceania, una dell’Asia e una dell’Africa. Appuntamento per le azzurre nel pomeriggio di ...