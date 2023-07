Rubano una bici in un box | ma un condomino li vede e li fa arrestare

Leggi su bergamonews

(Di martedì 18 luglio 2023) Bergamo. Hanno rubato una mountain bike in un garage di un condominio di via Zanica, ma si sono imbattuti in un residente che ha subito chiamato il 112. Nella tarda mattina di lunedì 17 luglio, una coppia composta da I.E.S., 41 anni e C.M., 28 anni, si è introdotta nel corsello dei garage di un condominio e da un box ha rubato unacletta. Mentre i due tornavano in strada con il mezzo appena prelevato, unstava rientrando con la sua auto e li ha notati. L’uomo ha allertato il 112 segnalando il furto e sul posto è arrivata una volante della Polizia. Gli agenti hanno trovato la coppia a circa un chilometro dal luogo del furto, con la mountain bike appoggiata ad un muro. I due sono finiti in manette e martedì 18 sono comparsi davanti al giudice per l’udienza di convalida. Il pubblico ministero ha chiesto la convalida dell’arresto e la ...