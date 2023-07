Rovelli dà del matto conservatore al grande Keplero Così il fisico ficca la politica ovunque e storpia la realtà

Leggi su affaritaliani

(Di martedì 18 luglio 2023) Su la "Lettura" di questa settimana del Corriere della Sera, è apparso uno strano articolo dele aspirante politico Carlo, nientemeno che su Giovanni. Ricordiamo cheè ormai assunto al ruolo di nuovo "Scienziato Pubblico" al posto di Antonino Zichichi andato in pensione per raggiunti limiti d'età.qualche tempo fa aveva attaccato durante il concerto del primo maggio il governo e specificatamente il ministro della Difesa Crosetto e come premio, alla fine di una lunga diatriba, si è visto riconfermare come rappresentante italiano alla fiera del libro di Francoforte.