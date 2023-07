Rosatello-Navarro in tv | data | orario | canale e diretta streaming Wta Palermo 2023

(Di martedì 18 luglio 2023) Camillaaffronterà Emmanel secondo turno del torneo Wta 250 di(terra). Non vuole smettere di sognare la tennista azzurra, in tabellone grazie a una wild card, che al primo turno ha travolto l’elvetica Golubic, centrando la prima vittoria in carriera a livello Wta. Sulla sua strada ora la talentuosa americana, vittoriosa all’esordio sulla qualificata Vedder. Tra le due non ci sono precedenti, ma secondo i bookies partirà ampiamente favorita. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo mercoledì 19 luglio. Le due giocatrici sono pianificate come quarto e ultimo incontro di giornata sul Center Court dalle ore 16:00 (al termine di Parry-Zhang). La ...

CAMPO CENTRALE ore 16 Sorribes Tormo vs (Q) Brancaccio a seguire Bucsa vs Burel non prima delle ore 20 Parry vs (2) Zheng a seguire (7)vs...ore 16 - Sorribes Tormo (Esp) vs [Q] Brancaccio (Ita) a seguire - Bucsa or Curmi vs Burel (Fra) non prima delle 20 - Parry (Fra) vs [2] Zheng (Chn) a seguire - [7](Usa) vs [WC](......ore 16 - Sorribes Tormo (Esp) vs [Q] Brancaccio (Ita) a seguire - Bucsa or Curmi vs Burel (Fra) non prima delle 20 - Parry (Fra) vs [2] Zheng (Chn) a seguire - [7](Usa) vs [WC](...

Rosatello-Navarro in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta ... SPORTFACE.IT

Si interrompe subito il cammino di Elisabetta Cocciaretto ai Palermo Ladies Open . La marchigiana, n. 42 al mondo, ha perso contro la spagnola ...La tennista spagnola giocherà al secondo turno contro un'altra italiana, la n. 180 della classifica mondiale Nuria Brancaccio ...