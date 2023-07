Amichevole sfortunata per Cristianoche con il suo Al - Nassr ha perso per 5 - 0 contro il Celta Vigo . Una sconfitta pesante che però non ha impedito al portoghese di parlare ai media nel post ......dall'Al - Hilal Jota ingaggiato dall'Al - Ittihad N'Golo Kanté ingaggiato dall'Al - Ittihad Karim Benzema ingaggiato dall'Al - Ittihad Cristian Tello all'Al - Fateh dal gennaio 2023 Cristiano...Che continua a vincere nonostante lodell'addio da parte del tecnico Luis Castro , 'acquistato' a campionato in corso dagli arabi dell'Al - Nassr di Cristiano. Al suo posto è arrivato ...

Ronaldo shock: "Prima che arrivassi alla Juve la Serie A era morta" Corriere dello Sport

Amichevole sfortunata per Cristiano Ronaldo che con il suo Al-Nassr ha perso per 5-0 contro il Celta Vigo. Una sconfitta pesante che però non ha tolto al portoghese la voglia di parlare ai media nel ...In the wake of all these events, Messi's rival and Al Nassr player Cristiano Ronaldo seemed to have taken a 'swipe' at Messi's decision to join the MLS side.