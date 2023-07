Rombo di motori per il Samsung Galaxy S23 FE avvistato ovunque

Leggi su optimagazine

(Di martedì 18 luglio 2023) Sembra proprio chesia quasi pronta a lanciare il suoS23 FE. Dopo mesi di attesa e tante incertezze (dopo il mancato lancio delS22 FE), continuano le apparizioni del telefono in svariati test per benchmark. Tra tutti gli indizi, ilS23 FE è stato individuato nel database di Geekbench nella sua versione con processore Exynos negli ultimi giorni, ma anche il modello Snapdragon è apparso la scorsa settimana. Notizia di queste ore è invece l’apparizione del telefono nella sua versione canadese e la comparsa ci regala degli utili elementi di riflessione. IlS23 FE per il mercato canadese sarebbe essere siglato come SM-S711W. La sua comparsa si deve sempre ad un database di Geekbench e la variante esaminata avrebbe a ...