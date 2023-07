Roma Rischiano di affondare | sequestrati i ristoranti-barconi sul Tevere

(Di martedì 18 luglio 2023)– Su impulso dalla Procura della Repubblica di, gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Fluvialee Acque Interne, inserita all’interno dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno effettuato mirati servizi lungo tutti i corsi d’acqua fluviale die provincia, in particolare il fiume, al fine di evidenziare eventuali condizioni di pericolo e scongiurarne il rischio conseguente, in sinergia con i Vigili del Fuoco, la PoliziaCapitale, la Guardia Costiera di. Durante i controlli gli uomini della Squadra Fluviale della Questura hanno sequestrato, in tre diverse circostanze, 2 strutture galleggianti sulle quali risiedevano due note attività commerciali, ed un’area contenente 3 galleggianti per il reato di cui ...

...mai così rovente. Bollino rosso per 20 città Il Guardian è sulla stessa linea nella sua homepage , rimarcando tra l'altro che in Sicilia e in Sardegna sitemperature con picchi fino a ..."Ci sono elementi di preoccupazione, danon si tiene conto dei bisogni di salute della nostra ... serve un adeguamento, queste incertezzedi compromettere la capacità di programmazione ...... Loftus - Cheek (27) e Luka Romero (18); laha acquistato Aouar (25) e N'Dicka (23). Certo, a ... Certo, è evidente: comprando questo tipo di calciatori, i clubdi più sul breve periodo, ...

A Roma il caldo rischia di fermare centinaia di cantieri RomaToday

E, per fronteggiare l’emergenza. In città sono scesi in campo gli ‘Angeli del fresco’. La protezione civile di Roma ha mappato i quartieri più a rischio, individuando 28 punti di aiuto dove i ...Gli aggiornamenti sul caldo record in Italia di mercoledì 18 luglio, in diretta. Protezione civile in strada nelle città più a rischio ...