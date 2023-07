Roma | per il Giubileo un maxi-piano di fermate Atac | tempi e costi

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 18 luglio 2023)– 1400 pensiline, 8400 paline tradizionali e 270 paline elettroniche. Cosa rappresentano questi numeri? Nient’altro che il parco esistente nella Capitale. E non è tutto: in prossimità della Città del Vaticano, delle basiliche, dei luoghi degli eventi giubilari e in punti di interesse storico turistico insistono 840del trasporto pubblico di superficie. Numeri alti che però, tra disservizi vari e l’altissima densità di popolazione, non bastano. Soprattutto se si svolge lo sguardo verso l’orizzonte, ovvero il. Nelle scorse ore vi abbiamo raccontato come proprio in occasione dell’Anno Santo siano previsti circa 755 nuovi autobus entro il 2025, con cuirinnoverà la propria flotta (leggi qui). Oggi ci concentriamo su un argomento più che mai correlato.: ...