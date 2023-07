ROH | Annunciato un Four Way per i ROH Tag-Team Titles a Death Before Dishonor!

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 18 luglio 2023) Tony Khan, boss della ROH, hal’incontro valido per i ROH World Tag-Dishonor, PPV in programma tra pochissimi giorni. I Lucha Bros, campioni in carica, dovranno difendere le cinture in un-Way Match contro gli Aussie Open (con Mark Davis al rientro dopo l’infortunio), The Kingdom ed i Best Friends in un incontro che si annuncia sicuramente scoppiettante. Ecco la card aggiornata dell’evento: Claudio Castagnoli (c) vs. TBA – ROH World Championship Samoa Joe (c) vs. Dalton Castle (con Brent Tate & Brandon Tate) – ROH World Television Championship Katsuyori Shibata (c) vs. Daniel Garcia (Pure Wrestling Rules Match) – ROH Pure Championship Athena (c) vs. Willow Nightingale – ROH Women’s World Championship The Lucha Brothers ...