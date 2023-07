Roberta De Grazia su TikTok scatena il panico contro Giuseppe e Gabriela

Leggi su biccy

(Di martedì 18 luglio 2023)dopo un primo falò fallimentare sono usciti insieme da Temptation Island e questo hatoDe, la bionda tentatrice che fin da subito ha conquistato le attenzioni di American Boy. La ragazza lo ha fatto con una serie di videoben mirati. Il primo è questo ed è presumibilmente in risposta all’affermazione didi non aver mai baciato nessuna tentatrice all’interno di Temptation Island, cosa invece fatta da. Nel videoincriminato si vedeDeimbarazzata difronte alla domanda “Va beh, almeno vi siete baciati?” insinuando così il dubbio. @sometimes#perte #neiperte #fyp #foryou ? Despicable Me ...