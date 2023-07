Rivoluzione Gucci | finisce l’era Bizzarri

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 18 luglio 2023) Con il manager al timone la griffe aveva raggiunto 10 mld di vendite. Ora il testimone passa al braccio destro di Pinault, Jean-François Palus, che assieme al direttore creativo Sabato De Sarno dovrà inaugurare un nuovo capitolo per la maison della doppia G Per gli addetti ai lavori la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Cosa succederà aora che anche Marco, presidente e amministratore delegato, nonché membro del comitato esecutivo di Kering dal 2012, lascerà il marchio ammiraglio del colosso francese del lusso? Domanda lecita, visto che per il polo guidato da François-Henri Pinault, laannunciata oggi giunge inaspettata e a meno di 10 giorni dalla presentazione dei risultati di gruppo relativi alla prima metà dell’anno (il 27 luglio prossimo) e a una manciata di mesi dalla sfilata della griffe, ...