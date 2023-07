Rivolta interista contro Cuadrado | gli ultras sotto la sede | ottenuto un confronto con l’ex Juve

(Di martedì 18 luglio 2023) Nel pomeriggio del 17 luglio, un centinaio di tifosi interisti si sono radunati di fronte alladella società in Via della Liberazione per protestarel’operazione di mercato che ha portato il colombiano exntus, Juan. I tifosi hanno organizzato la protesta portando anche uno striscione. Grazie all’intervento dello Slo dell’Inter, quella figura nella società sportiva delegata alla cura del rapporto con i tifosi, che si è confrontato personalmente con alcuni, la protesta si è interrotta sul nascere. Come riporta La Gazzetta dello Sport, nel corso della discussione, lo Slo ha spiegato quelle che sono state le ragioni che hanno incentivato l’amministrato delegato Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio a portare a termine la trattativa per l’acquisto di ...

