Rivolta interista contro Cuadrado | gli ultras sotto la sede | ottenuto un confronto con l' ex Juve

Nel pomeriggio del 17 luglio , un centinaio di tifosi interisti si sono radunati di fronte alla sede della società in Via della Liberazione per protestare contro l'operazione di mercato che ha portato ...Leggi Anchecontro Cuadrado: gli ultras sotto la sede, ottenuto un confronto con l'ex Juve La situazione della Reggina è, si fa per dire, la più lineare. Già il Consiglio federale l'...Il popoloè incontro l'ex Juve : "Possiamo reggere tutto, perché amiamo i nostri colori ma non l'arrivo di Cuadrado, quindi niente scherzi. oppure rimborsate gli abbonamenti!" e ...

Rivolta interista contro Cuadrado: gli ultras sotto la sede, ottenuto un ... Il Fatto Quotidiano

"Ti odiamo e odiamo anche la dirigenza che ti ha scelto". "Non sarai mai uno di noi": così l'Inter accoglie Cuadrado ...Termometro molto caldo in casa Inter dopo il caso Lukaku e con l’arrivo imminente di Cuadrado che ha fatto scatenare la rivolta dei tifosi interisti, non solo sui social. Perché nel pomeriggio di oggi ...