Ritiro Napoli Dimaro | Osimhen ha rischiato di fare tardi | il motivo

(Di martedì 18 luglio 2023) L’attaccante del, Victor, hadi arrivare con un giorno di ritardo aldiin Trentino. Oggi si uniranno al gruppo già presente in Trentino anche, Kvaratskhelia, Di Lorenzo, Zielinski, Lobotka, Raspadori, Meret ed Elmas, mentre prosegue ildel. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport,hadi arrivare con un giorno di ritardo a causa di un complicato piano di volo per il suo rientro dalla Nigeria. L’allenatore però ha fugato ogni dubbio sottolineando la presenza del calciatore. Da oggi, l’allenatore Garcia avrà a disposizione più opzioni di gioco da provare sul campo di allenamento. La prima amichevole è ...

...a Dimaro e intanto apre al rinnovo ma detta lui le condizioni per la firma Victor Osimhen è atteso ina Dimaro e intanto apre al rinnovo ma detta lui le condizioni per la firma col. ...Il nuovo allenatore del Calcioha avuto un piacevole confronto con i tifosi presenti neldi Dimaro. L'allenatore azzurro ha rilasciato delle interessanti dichiarazioni, stimolato dalle domande dei supporters. Rudi ...... lui è l'obiettivo principale dell'Hertha Berlino, ma la richiesta deldi 6 milioni ha ... essendo in lista - cessioni, è stato escluso dal. La storia di un affare incrociato è complessa ...

Ritiro Napoli, rivivi la diretta: Garcia, Gollini e Juan Jesus incontrano i tifosi Corriere dello Sport

Il Napoli e Osimhen hanno un problema, per questo motivo il rinnovo di contratto del nigeriano non si sblocca. Arrivano nuove indiscrezioni legate al futuro dell’attaccante del Napoli Osimhen. De Laur ...Si comincia a lavorare in quel di Palena. Lupi subito in campo agli ordinidi mister Massimo Rastelli. Dopo la prima ora di fatica, pausa nelle fredde acque dell'Aventino ...