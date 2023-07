'Isono assolutamente- il commento del tecnico della Classe Optimist Marcello Meringolo - tutti gli azzurri hanno dimostrato di sapersi ben comportare in condizioni di vento ...Il vertice dei leader dell'Ue e della Comunità dell'America latina e dei Caraibi (Celac), svoltosi ieri e oggi a Bruxelles, si è concluso con alcune ore di ritardo a causa della divergenza sulle ...Il regista, infatti, ha già lavorato ad altri adattamenti dei titoli di King ottenendo sempre. La recente nomea di nuova leva del cinema horror che si è guadagnato ha sicuramente ...

Risultati positivi per il vertice Ue-Celac. Al di là dell'Ucraina Tiscali Notizie

L'obiettivo era quello di riannodare le relazioni con un continente storicamente, culturalmente e linguisticamente vicinissimo, soprattutto ai paesi latini ...Non solo le preoccupazioni per il grano ucraino (quello nostrano è in calo). Lo zucchero ha raggiunto i mille euro a tonnellata e l’olio è rincarato del 90% ...