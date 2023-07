Rise Records | torna l’etichetta leader del clubbing europeo

(Di martedì 18 luglio 2023) Era il 1997 quando Giacomo Maiolini, già fondatore e amministratore di Time, decise di inaugurare. A battezzare le pubblicazioni fu All I Need Is Love di De’Lacy, primo di una serie di singoli che consacrarono la label come punto di riferimento della musicaeuropea. Ora c’è una nuova data da segnare in calendario, il 14 luglio 2023, a rappresentare il ritorno di. A quasi trent’anni di distanza,appartenente a Timesul mercato con la pubblicazione di un nuovo singolo. Si tratta della collaborazione tra il francese The Avener e i White Shirts con il brano Alpaca, costruito sul sample di Let It Whip della Dazz Band. Uno storico brano funk del 1982 ripreso anche nella ...

