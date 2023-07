(Di martedì 18 luglio 2023) AGI - 'Greg' e 'Mimmo', al secolo Gregorioe Domenico, ritornano prepotentemente suliridato centrando rispettivamente l'argento ed il bronzo5 chilometri nel nuoto in acque libere alle spalle di un sempre più scatenato tedesco Florian Wellbrock. Le acque giapponesi di Momochi beach di Fukuoka, sede delle gare di nuoto di fondo di questa ventesima edizione del Mondiale, non sono quelle magiche ungheresi di Lupa Lake nei pressi di Budapest dove lo scorso l'Italianuoto aveva fatto incetta di ori, ma, 28 anni di Carpi, e, 28 anni di Potenza, si sono riscattati dalla 10 km di pochi giorni fa riuscendo a conquistare una medaglia importante. Un argento che per Gregorio significa aver 'rotto il ghiaccio' in vista degli 800 e soprattutto ...

Riscatto Paltrinieri e Acerenza, sul podio nella 5 km AGI - Agenzia Italia

