Ribolla | “Troppi fondi per i minori stranieri” Messina | “La social card del Governo non è democratica”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 18 luglio 2023) Bergamo. L’approvazione del rendiconto della gestione del Comune di Bergamo relativo all’esercizio 2022, comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale accende la seduta del Consiglio Comunale. Prima della discussione, compito al vice sindaco Sergio Gandi l’esposizione dello stato dei fatti. In soldoni, cresce la previsione delle entrate grazie alla tassa di soggiorno, complice l’incremento dei flussi turistici determinati anche dall’anno della Capitale, quella delle sanzioni (+ 1 milione, da 12.010.000 a 13.10.000), si registra il ritorno dei dividenti sulle partecipate, 94 sono i milioni in termini di investimenti sulla città, viene ridotto il disavanzo (-4 milioni e oltre contro i -6 dell’anno precedente) e gli unici ritocchi riguardano i servizi cimiteriali, ma per i non residenti, e le mense scolastiche. Ma la discussione entra nel vivo con ...