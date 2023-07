Ribasso di 1 cent per la benzina Eni Verde a 1 | 862 euro

... si registrano movimenti alanche sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. ... Per Tamoil registriamo invece un rialzo di un/litro su entrambi i prodotti. Queste sono le medie ...Stessa mossa per Q8, con l'aggiunta di undi 1/litro sul Gpl. Per Tamoil un rialzo di un centesimo al litro sul gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori ...Stessa mossa per Q8, con l'aggiunta di undi 1/litro sul Gpl. Per Tamoil un rialzo di un centesimo al litro sul gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori ...

Ribasso di 1 cent per la benzina Eni. Verde a 1862 euro La Prealpina

Dopo tre cali consecutivi delle quotazioni dei prodotti raffinati, si registrano movimenti al ribasso anche sui listini dei prezzi ... Per Tamoil registriamo invece un rialzo di un cent/litro su ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...