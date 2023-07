Reggina esclusa dalla Serie B | i sindaci Brunetti e Versace | “Ingiustizia gravissima”

(Di martedì 18 luglio 2023) In seguito alla decisione del Collegio di Garanzia del Coni di respingere il ricordo delladopo l’esclusioneB, ifacenti funzioni del Comune di Reggio Calabria e della Città Metropolitana, Paoloe Carmelo, hanno dichiarato: “Si tratta di una, un colpo pesantissimo inferto a tutto il movimento sportivo calabrese. Non bisogna disunirci proprio ora, ma la società dovrà dare conto di questo disastro che ricadrà sulle spalle di tifosi e appassionati. La città merita di conoscere eventuali aspetti che non si conoscono – hanno spiegato – Ribadiamo ancora una volta che, specialmente in una realtà come la nostra, il calcio non è solo uno sport. Laè soprattutto un ...

... gli ultras sotto la sede, ottenuto un confronto con l'ex Juve La situazione dellaè, si fa per dire, la più lineare. Già il Consiglio federale l'avevadal campionato e infatti ...Bocciata la richiesta delladal campionato cadetto a favore del Brescia lo scorso 7 luglio, dopo la sentenza del Consiglio della Figc, per via della non regolarità dell'iscrizione ...Da cui era stata e restala, il cui ricorso è stato invece dichiarato "in parte inammissibile e in parte infondato". Dunque, in base a questa decisione, il Perugia torna in B e il ...

Reggina, ricorso respinto. Collegio Garanzia Coni accoglie quello del Perugia contro Lecco Sky Sport

"La società dovrà dare conto, con chiarezza e trasparenza, di questo disastro che ricade sulle spalle dei tifosi e di tutti gli appassionati" ...Iscrizione avvenuta con successo. L'inizio del campionato è teoricamente previsto per il prossimo 18 agosto, ma se il TAR del Lazio dovesse già accogliere le ragioni di Reggina e Lecco il 2 agosto il ...