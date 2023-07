Reddito di cittadinanza | da luglio stop per i nuclei senza disabili | minori e over 60 Ecco quando decade

(Di martedì 18 luglio 2023) La durata massima per l’erogazione deldialle famiglie nelle quali non ci sono60 è di sette mesi, quindi asi esaurisce la possibilità di avere la misura . Lo precisa l'Inps in una circolare richiamando la legge di Bilancio e ricordando che questa misura scade per tutti a fine 2023, mentre dal 2024 entreranno in vigore le nuove regole disegnate...

Sulla disoccupazione ha abolito ildima senza una vera riforma del mercato del lavoro. Su sanità, scuola, università e ricerca zero assoluto. I promessi finanziamenti per l'...Conte&Tridico ci riprovano, ad abolire per legge la povertà La premiata ditta Conte - Tridico passerà alla storia per il 'grande successo' deldi,... Processo penale, Nordio: ...Di qui il lancio della social "mini - card", presentata come risposta alla cancellazione deldi(ma ha un finanziamento mensile di uno a dieci). Ma di qui, soprattutto, la ...

Per i requisiti necessari a richiedere il Reddito di Cittadinanza o la Pensione di Cittadinanza devi fare riferimento a quanto pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro ...A luglio si esaurisce la possibilità di avere la misura. Lo precisa l'Inps in una circolare richiamando la legge di Bilancio e ricordando che questa misura scade per tutti a fine 2023 ...