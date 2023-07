Recensione XGIMI Halo+ | il top dei proiettori portatili

Leggi su tuttotek

(Di martedì 18 luglio 2023) In questaandremo a scoprire il proiettore portatile. Come se la sarà cavata durante la nostra prova? Al giorno d’oggi scegliere dove vedere un film o una serie TV non è più una questione così scontata. Grazie ai servizi di streaming sarà possibile gustarci lo spettacolo da noi desiderato su una grande varietà di schermi, ideali per ogni occasione. Che sia uno smartphone quando siamo a letto, il televisore di casa o un proiettore per guardare in compagnia un cult del grande o piccolo schermo avremo sempre un’opzione a nostra disposizione.questo lo sa perfettamente e con, il proiettore che andremo ad esaminare in questa, ha voluto creare un unico dispositivo che si potesse adattare ad ogni situazione. Questo proiettore portatile, ...