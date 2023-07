Raw 17 07 2023 Sfida accettata

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 18 luglio 2023) Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dalla State Farm Arena di Atlanta, Georgia. Lo show inizia con Cody Rhodes che raggiunge il ring. Dice di essere nella sua Atlanta, poi parla di Brock Lesnar aggiungendo che smetterà di menzionare il medesimo quando accetterà la suaper SummerSlam. Lo invita a raggiungerlo sullo stesso ring, ma senza successo. Poi dice che sua madre è nel pubblico, ed è lei che lo ha portato dove è adesso, è lei che gli dà la forza. Conclude dicendo che sono tempi duri per Brock Lesnar, nella sua città e con le “sue” persone. Ma a questo punto risuona la theme di Lesnar per un paio di volte, e alla seconda Lesnar arriva dallo stage per attaccare Cody, prima a bordo ring, poi sul ring. Il segmento si conclude con Cody al tappeto. Non Title Match: Matt Riddle vs. Gunther (4 / 5) L’Intercontinental ...