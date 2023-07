Ravezzani attacca Lukaku | ‘Esempio imbarazzante e squallido' ”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 18 luglio 2023) Fabio, il direttore di Telelombardia, ha espresso critiche taglienti nei confronti di Romelu, sottolineando la delusione per il suo rendimento e il suo comportamento. Fabio, il direttore di Telelombardia, non è noto per la sua timidezza quando si tratta di esprimere le sue opinioni. Nel suo recente editoriale sul canale Youtube di QSVS,ha lanciato un duro attacco nei confronti dell’nte belga Romelu, esprimendo la sua delusione per il comportamento e le prestazioni del giocatore.ha iniziato il suo editoriale definendo“l’esempio piùe più” a causa delle sue dichiarazioni di fedeltà all’Inter e del suo successivo ritorno al ...