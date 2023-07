Rapporto della Gen Z coi veicoli elettrici secondo uno studio McKinsey

Leggi su lopinionista

(Di martedì 18 luglio 2023) Per accrescere nella Gen Z la conoscenza su quelli che saranno i driver principalimobilità del futuro, stanno nascendo molte iniziative come E-ducation 2.0 La rivoluzionemobilità elettrica non si ferma e, in occasione dell’Hankook E-Prix 2023 di Roma lo scorso 14 e 15 luglio, incontra e abbraccia la Gen Z, segmento di utenti leader per un futuro dei trasporti sempre più green e a zero emissioni.un recente, infatti, il 50% dei giovanissimi pensa che il proprio prossimo veicolo sarà un’auto elettrica. E, sulla base di un sondaggio del portale GoBanking Rates, più di 1 giovane su 2 (58,2%) immagina, nei prossimi 5 anni, di passare ad un’auto elettrica. Ed è per promuovere tra le nuove generazioni una maggiore consapevolezza sull’importanza...