Rapina al supermercato a Paderno Dugnano | due donne colte da malore

... sono finiti sotto processo perché 'in concorso tra loro' avrebbero commesso i reati 'diimpropria aggravata di merce sottratta dagli scaffali di un, furto aggravato di orologi e ...Due testimoni non avevano riconosciuto l'imputato quale autore dellae il terzo aveva escluso che l'arma usata per laad un, per cui Mex era stato condannato , fosse la ...Gli aggressori, alla vista dei poliziotti, sono subito fuggiti scappando fuori dalin ... sono stati quindi arrestati perin concorso, oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale e, ...

Rapina al supermercato a Paderno Dugnano, due donne colte da ... Il Notiziario

Rapina all’apertura del supermercato Il Gigante a Paderno Dugnano, due dipendenti colte da malore. Una rapina questa mattina, all’apertura, al supermercato Il Gigante di via Pietro Nenni, che si ...Protagonista, un 20enne che avrebbe tentato di derubare una cliente in bici. Poi l'aggressione al commerciante marocchino ...