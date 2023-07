Raffiche di vento scoperchiano una casa | attimi di paura a Brunico

(Di martedì 18 luglio 2023) su Tg. La7.it - Non solo in Veneto : l'improvviso maltempo che ha spezzato la giornata torrida di martedì ha interessato anche l'Alto Adige. Nel video che accompagna questo ...

Nel video che accompagna questo articolo, girato a Brunico dai Vigili del Fuoco , si vede una casa completamente scoperchiata dalledi. Anche in Trentino Alto Adige sono stati ...Come mostra il video, a Brunico le fortidihanno scoperchiato il tetto di un'abitazione. Danni e disagi si sono registrati anche in altri comuni della provincia di Bolzano. A Fortezza ...Fortidi, pioggia e grandine hanno investito diverse zone del Friuli Venezia Giulia. La provincia di Udine è stata la più colpita. Il forteha anche provocato danni alle linee ...

Paura a Brunico, le raffiche di vento scoperchiano il tetto di un'abitazione

Sulla regione affluiranno in quota correnti da ovest un po' più fresche e a tratti umide, che favoriranno l'instabilità atmosferica anche a causa dell'aria calda ancora presente nei bassi strati. Gi ...Le segnalazioni di danno maggiori arrivano dalle valli di Fiemme e Fassa per alberi abbattuti dalle forti raffiche di vento. Centinaia le chiamate ai vigili del fuoco. Danni anche al Genoa Village, ...