Rafael Nadal e l’elogio ad Alcaraz | “Anche Santana ha tifato per te”

(Di martedì 18 luglio 2023) Il successo di Carlosè entrato nella storia: dal 2002 ad oggi è stato il primo al di fuori di Federer,, Djokovic o Murray a trionfare a Wimbledon. Tenendo in conto poi che lo spagnolo ha appena 20 anni e ha già collezionato due titoli nei grandi slam, vi è ben poco da aggiungere. Il futuro del tennis mondiale pare essere proprio qui davanti ed è per questo che non mancano i complimenti da parte dei colleghi. In particolare, sono arrivatiquelli da parte diche, attraverso i propri social, ha elogiato il grande torneo disputato dallo spagnolo.: “Complimenti Carlos, goditi il momento!” (Credit foto – ATP Tour)Dopo le belle parole di Novak Djokovic, uscito sconfitto dalla finale, sono arrivate subito ...

Tennis News Carlos Alcaraz Dal 2003 in poi l'albo d'oro di Wimbledon aveva spazio solo per uno dei membri dei Fab 4, ovvero Roger Federer (8), Novak Djokovic (7),(2) ed Andy Murray. Questo aspetto dà ulteriore importanza al trionfo nell'edizione 2023 di Carlos Alcaraz, che ha sorpreso il campione in carica Novak Djokovic e ha aggiunto il suo nome ...Carlos Alcaraz, 20, ha vinto il 16 luglio il torneo di Wimbledon battendo il serbo Novak Djokovic . L'atleta - il terzo spagnolo a vincere il torneo dopo Manolo Santana e- ha vinto davanti al Re Felipe VI. Alcaraz, inoltre, è anche il terzo più giovane di sempre a vincere Wimbledon dopo Boris Becker e Borg. Dopo la sua vittoria, è circolato sui social un ...

Toni Nadal, zio ed ex-coach di Rafa: "Solo Djokovic può rallentare l'ascesa di Alcaraz" RaiNews

Si tratta del primo tennista a riuscirci dopo i Fab Four (Djokovic, Rafael Nadal, Andy Murray e Roger Federer). Al contrario dello spagnolo, si interrompono (per ora) i sogni di gloria di Nole che, ...Mentre il ritiro di Roger Federer nell'autunno del 2022 ha segnato la fine ufficiale dell'era del "Big Three", inizialmente Novak Djokovic e Rafael Nadal hanno mostrato poca intenzione di passare il t ...