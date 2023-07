Quarta Edizione di Novella 2000 Virgo TV Award capitanata dal Direttore Roberto Alessi

Quest'ultimaè stata dedicata in memoria al Presidente Silvio Berlusconi per il suo ruolo fondamentale nell'azienda. Eccellente anche il trasporto riservato di tantissimi Vip di Rai e ...Una location d'eccezione quella della Triennale Milano scelta per presentare ladel Design Innovation Award, dove Marco Sammicheli, Direttore del Museo del Design italiano alla Triennale ha accolto Saverio Cecchi Presidente di Confindustria Nautica, Marina Stella ...Roma, 18 lug. Una location deccezione quella della Triennale Milano scelta per presentare ladel Design Innovation Award, dove Marco Sammicheli, Direttore del Museo del Design italiano alla Triennale ha accolto Saverio Cecchi Presidente di Confindustria Nautica, Marina Stella ...

Mammut Jazz Fest 2023, quarta edizione Teletruria.it

La premiazione in programma il 22 settembre a Palazzo della Borsa di Genova, nell’ambito della settimana del 63° Salone Nautico Internazionale di Genova ...Nel suo saluto alla platea, Saverio Cecchi ha spiegato come il Design Innovation Award sia stato istituito da Confindustria Nautica e da I Saloni Nautici nel ...