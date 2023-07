Quando partono Pogacar e Vingegaard nella cronometro del Tour de France? Startlist | orari e tutti i pettorali

Leggi su oasport

(Di martedì 18 luglio 2023) La sedicesima tappa dell’edizione numero 110 deldedi ciclismo su strada verrà disputata oggi, martedì 18 luglio 2023: si tratta dellaindividuale di 22.4 km che porterà i 157 corridori ancora in gara da Passy a Combloux. La partenza del primo corridore, il danese Michael Morkov della Soudal – Quick Step, è prevista alle ore 13.05, mentre l’arrivo dell’ultimo ciclista in gara, la Maglia Gialla Jonasdella Jumbo-Visma, è calcolato attorno alle ore 17.36 circa. La diretta tv in chiaro sarà affidata dalle 14.20 a Rai 2 HD, mentre la diretta tv in abbonamento sarà fruibile dalle 12.45 su Eurosport 1 HD. Lo streaming gratuito dalle 14.20 sarà a cura di RaiPlay, mentre lo streaming in abbonamento dalle 12.45 sarà affidato ad eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now e DAZN. Classifica ...