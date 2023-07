Quando debutta Lionel Messi negli USA? Tra presentazione e prima partita | la MLS attende la Pulce E lo stipendio…

Leggi su oasport

(Di martedì 18 luglio 2023) Dopo l’ufficializzazione e laandata in scena domenica scorsa, ora può prendere il via l’avventura diall’Inter Miami. Il fuoriclasse argentino, infatti, è pronto per diventare l’uomo simbolo della Major League Soccer e proverà a trascinare in alto il club rosa-nero della Florida. Ma, esattamente,arriverà il primo match ufficiale dellacon la sua nuova squadra? L’Inter Miami, guardando il calendario in arrivo, sarà in campo sabato 22 luglio alle ore 02.00 italiane in casa (allo DRV PNK Stadium di Fort Lauderdale) contro il Cruz Azul, quindi sarà di scena ad Atlanta il 26 luglio alle ore 01.30 italiane. A rigor di logica sarà di queste due partite quella che vedrà Leomuovere i suoi primi passi nella MLS. Conoscendo l’attenzione degli ...