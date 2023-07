Qualità anziché quantità nel futuro dell’istruzione e della scuola italiana | perché?

(Di martedì 18 luglio 2023) L'istruzione esiste da secoli e non abbiamo mai messo in dubbio, seriamente, il suo stile poiché è stato quello che per generazioni ha accompagnato l’educazione e la formazione di numerosissimi, infinite, generazioni di giovani. I curricula approvati dal sistema nazionale di ciascun Paese hanno cercato, ognuno come poteva e ognuno rispondendo a quelle che erano le scelte politiche dello Stato, di disegnare lamigliore. Guardando indietro, anche nella nostra vita personale, è pensabile che avremmo potuto imparare di più o avremmo potuto avere un impegno maggiore se avessimo potuto scegliere cosa studiare? Sinceramente avremmo potuto imparare di più su ciò che ci piaceva, avremmo potuto porre le basi dei must-have e saremmo potuti diventare migliori specialisti e professionisti in ciò che amavamo. E tutto questo solo con un po' di flessibilità dalla parte ...

Sempre più persone preferiscono comprare stando comodamente a casaandare in giro per ... di incauto acquisto , che si verifica ogni volta che si acquista un bene che, per la sua, per ...... è oggi finalmente riportato nella prima Carta delladei Servizi ferroviari di Cotral e ... per lavori al cantiere, il servizio è terminato alle ore 20, con 120 corse teoriche (128)". I ...... approfittando di un importante sconto di quasi 500, a soli 1.699,992.199,00. Per quanto ...potente fotocamera da ben 50 megapixel il Huawei Mate 50 Pro cattura immagini di altissima...