Qualiano | Porcelli M5S | “Con il Movimento inizia la vera opposizione in Consiglio comunale”

Leggi su puntomagazine

(Di martedì 18 luglio 2023) Prime settimane in, delusioni e richieste non ascoltate nell’; critiche alla nuova Giunta Consiglierequali sono le impressioni di queste prime settimane in? “Siamo partiti piuttosto male. Già vedere il comportamento di questa amministrazione che non ha voluto assegnare il ruolo di vice presidente delad un membro della minoranza è decisamente triste e poco elegante. Da un incontro fatto prima delin gruppo Castaldo Sindaco e il M5S avevano indicato la mia persona quale possibile vice presidente. Il capogruppo di Fratelli d’Italia nella persona di Luigi Basile ci riferiva invece che loro avevano altre direttive dopo un confronto al loro ...