Puglianello | Gigi Finizio in concerto per la festa di San Giacomo

(Di martedì 18 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSarà la voce diad allietare il pubblico diin occasione dei festeggiamenti di SanApostolo. Il cantautore napoletano si esibirà martedì 25 luglio a partire dalle ore 22 in piazza Don Gabriele Pastore (ingresso libero) portando sul palcoscenico i suoi migliori successi nell‘ “Ora per ora Live Tour”. Nato a Napoli, nel Rione Sanità, il 31 maggio 1965,ha debuttato nel 1974, a soli nove anni, con l’album “For’ a Scola”. In quasi mezzo secolo di carriera ha pubblicato 29 album in studio, cinque raccolte e tre album dal vivo. Nino D’Angelo lo ha definito “una delle più belle voci partenopee”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.