PSG | non c’è solo Vlahovic nella lista dei francesi

(Di martedì 18 luglio 2023) Il PSG è su Dusan, ma l’attaccante della Juve non è ilobiettivo di Al-Khelaifi, in attesa di risolvere la questione Mbappé Dusanè un giocatore che interessa al PSG, ma al momento i parigini non hanno ancora fatto offerte concrete alla Juve per il serbo. Come spiegato da Sky Sport, infatti, è vero che il Psg cerca un attaccante dopo l’addio di Messi e i dubbi circa la permanenza di Mbappé, ma valuta tanti nomi, tra i quali anche Osimhen. Il Bayern Monaco, che invece qualche tempo fa pareva interessato a, ora è concentrato su Kane. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24.COM

Anna Billò, moglie di Leonardoè chiaro se la giornalista " moglie di Leonardo , ex calciatore ed ex dirigente sportivo di Milan e, tra le altre squadre " si fermerà o se per lei si prospetti ...è ancora chiaro se Messi sarà titolare o meno, ma il co - proprietario del club, David Beckham, ha annunciato che comunque l'ex"giocherà una parte della partita, ma spetterà all'allenatore e ...Juventus, nessun'offerta per Vlahovic: il serbo rischia di bloccare il mercatoCome infatti riferito da 'Sky Sport', ilfarà offerte per Vlahovic. Il centravanti bianconero, al momento,...

PSG, clamoroso striscione contro Vlahovic: 'Ti tagliamo le tre dita' FOTO Calciomercato.com

PSG, giovane promessa torna alla base (LaPresse) – Calcionow.it Luis Enrique ha il compito non facile di andare oltre i suoi predecessori cosicché da confermarsi a livello di club dopo aver allenato ...Aria tesissima al Psg. In attesa del faccia a faccia con Kylian Mbappé , Nasser Al-Khelaifi ha raggiunto la squadra a Parigi e tenuto un discorso di una quindicina di minuti davanti al gruppo agli ord ...