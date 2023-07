Progetto Arca | inaugurato il nuovo market solidale in via Bodio | assisterà 150 famiglie

(Di martedì 18 luglio 2023) Potenziato il servizio di sostegno a Milano per i nuclei familiari in difficoltà economica. Ilnasce grazie al sostegno di Fondazione Fiera Milano, Jti Italia, Osama e la collaborazione con il Comune di Milano e la Regione Lombardia

Inaugurato ieri il nuovo Maket solidale di Fondazione Progetto Arca in viale Luigi Bodio 16 a Milano, presenza concreta sul territorio dell’impegno a far fronte ai più bisognosi e ai più fragili, una ...Taglio del nastro con il sindaco di Milano Beppe Sala per il nuovo market solidale di progetto Arca nel Municipio 9, in viale Bodio, il quarto in città e hinterland (Rozzano, Baggio, Sammartini, e da ...