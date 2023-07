Probabili formazioni Italia-Argentina | Mondiali calcio femminile 2023

(Di martedì 18 luglio 2023) Ledi, match della prima giornata del gruppo G della fase a gironi deidi. Fischio d’inizio alle 08:00 di lunedì 24 luglio. Si gioca all’Eden Park di Auckland. Subito un ostacolo duro per le azzurre. L’obiettivo dell’Albiceleste è quello di avanzare, per la prima volta, agli ottavi di finale. L’vuole stupire e si affida con ognità al tridente pesante composto da Giacinti, Girelli e Bonansea. Di seguito, ecco le possibili scelte dei due commissari tecnici. Delle 23 giocatrici selezionate, ben 17 vengono da Juventus (9) e Roma (8), quest’ultima campione d’nella stagione da poco conclusa, grazie al primo posto davanti proprio alle ...

LeSport [ 17/07/2023 ] Taranto, arriva il difensore Heinz Sport [ 17/07/2023 ] Lecce, è arrivato Hjulmand. Visite mediche e primi allenamenti per il capitano Sport [ 17/07/2023 ]...LeSport [ 17/07/2023 ] Lecce, è arrivato Hjulmand. Visite mediche e primi allenamenti per il capitano Sport [ 17/07/2023 ] Incendio in una cantina: 15enne intossicata Cronaca [ ...LeSport [ 17/07/2023 ] Incendio in una cantina: 15enne intossicata Cronaca [ 17/07/2023 ] Tfm consiglieri regionali, 40 sigle chiedono ritiro proposta Attualità [ 17/07/2023 ] ...

Portogallo-Italia U19, probabili formazioni: torna Ndour dopo la squalifica Corriere dello Sport

Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, si affiderà al suo solito 4-3-3 offensivo. Il tridente d’attacco sarà formato da Salah, Nunez e Luis Diaz. La cerniera di centrocampo, invece, dovrebbe essere ...Rangers-Newcastle si sfideranno in un'amichevole per club piuttosto lussuosa: info partita, Streaming Gratis, Diretta LIVE e probabili formazioni ...