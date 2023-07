Prima dell’eutanasia | la femmina accabadora

(Di martedì 18 luglio 2023) Di tradizioni, usanze, miti e leggende è fatto il mondo che abitiamo. Di racconti affascinanti, suggestivi e a tratti misteriosi che vengono conservati e tramandati dalle comunità locali e dalle popolazioni vicine e lontane. Ed è proprio di una storia antica e mai dimenticata, radicata nel nostro Paese, che oggi vogliamo parlarvi, di una leggenda che è sconfinata nella realtà di cui si sono fatte custodi le persone che vivono in terra sarda. La protagonista di questa storia è la, anche più comunemente conosciuta come s’agabbadóra. Un nome, questo, che deriva dalla parola sarda s’acabbu che può essere tradotto come “fine”. Perché era questo il compito affidato alla donna in questione, quello di permettere alle persone che lo avevano richiesto di morire. Una vera e propria eutanasia ante litteram in cui la persona incaricata aveva il ...

