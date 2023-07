Prezzi in salita e crisi alimentare | i rischi dietro lo stop all’accordo sul grano

Leggi su linkiesta

(Di martedì 18 luglio 2023) Idele del mais sui mercati globali delle materie prime hanno cominciato subito a salire dopo che la Russia si è ritirata dche consentiva l’esportazione didall’Ucraina attraverso il Mar Nero. Il mancato rinnovo minaccia di far salire nuovamente idei generi alimentari per i consumatori di tutto il mondo, innescando una graveper milioni di persone. I futures delsul Chicago Board of Trade sono saliti del 2,7% e i futures del mais sono cresciuti dello 0,94%. L’Onu, l’Ue e gli Stati Uniti hanno condannato la sospensione dell’accordo, accusando Mosca di usare il cibo come «arma di guerra». L’accordo, in effetti, era stato fondamentale per abbassare idei prodotti ...