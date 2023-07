Premio “Sicurezza e Legalità” arriva alla quinta edizione

(Di martedì 18 luglio 2023) Ilper la prima volta nel Vallo di Diano. Si svolgerà, infatti, a Monte San Giacomo in provincia di Salerno Si svolgerà a Monte San Giacomo, per la prima volta nel Vallo di Diano, il” organizzato dall’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada Aps Onlus. Il, giuntosua 5^, sarà parte integrante dell’evento “Tutti insieme per la vita”, dedicato al ricordo delle vittime della strada esensibilizzazione sui temi dellastradale, argomenti purtroppo sempre di strettissima attualità. Nelle precedenti edizioni ilha toccato diverse città Italiane, ultima delle quali Modica ...

