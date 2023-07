Predator 2 | un sequel che si fa decisamente seguire

(Di martedì 18 luglio 2023)2 Rai 4, ore 21.20. Con Danny Glover, Gary Busey e Maria Conchita Alonso. Regia di Stephen Hopkins. Produzione Usa 1990. Durata: 1 ora e 40 minuti LA TRAMA Il primolo spettatore l'ha conosciuto un paio d'anni prima in un film con Schwarzenegger. Ilè un assassino di altri mondi, dotato di forza sovrumana e inoltre capace di rendersi invisibile da occhi terrestri.. Iluccide ma non chi gli capita. Uccide (anzi strazia orribilmente) i grandi guerrieri. Nel capitolo prima se la prendeva con Schwarzenegger nella giungla sudamericana. Qui impazza a Los Angeles. In un quartiere degradato di Los Angeles è in atto una cruentissima battaglia tra trafficanti di droga. Interviene la polizia e principalmente un erculeo sbirro negro (Danny Glover di "Arma letale") che fa prodigi di valore. E' ...

