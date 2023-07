(Di martedì 18 luglio 2023) Mattia(173) si è qualificato per glidi finale del challenger spagnolo di(73.000 di montepremi sul cemento) battendo per 76 63 il tedesco Louis(347)....

Mattia(173) si è qualificato per gli ottavi di finale del challenger spagnolo di(73.000 di montepremi sul cemento) battendo per 76 63 il tedesco Louis Wessels (347). Agli ottavi ...Sono due gli italiani in gara nel challenger spagnolo di(73.000 di montepremi sul cemento): Mattia(160) esordirà contro il tedesco Luois Wessels (325), Luca Giustino (258) invece contro il lituano Edas Butvilas (694). ORDINE DI GIOCO ...Mattia(173) si è qualificato per gli ottavi di finale del challenger spagnolo di(73.000 di montepremi sul cemento) battendo per 76 63 il tedesco Louis Wessels (347). Agli ottavi ...

Pozoblanco: Bellucci agli ottavi, battuto Wessels Tiscali

Mattia Bellucci (173) si è qualificato per gli ottavi di finale del challenger spagnolo di Pozoblanco (73.000 € di montepremi sul cemento) ...Sono due gli italiani in gara nel challenger spagnolo di Pozoblanco (73.000 € di montepremi sul cemento): Mattia Bellucci (160) esordirà contro ...